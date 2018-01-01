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Итоговый чемпионат ATP. Новак Джокович обыграл Александра Зверева
Итоговый чемпионат ATP. Новак Джокович обыграл Александра ЗвереваВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $8,500,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.

Первая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (1) одержал победу над пятым номером мирового рейтинга, 21-летним немцем Александром Зверевым (3) со счетом 6:4, 6:1.

За 1 час 16 минут, проведенные на корте, Джокович взял три подачи Зверева и отыграл оба имевшихся у него брейк-пойнта. Новак выполнил один эйс и совершил три двойные ошибки, а Александр девять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Благодаря этой победе Джокович вышел в лидеры их личного противостояния – 2:1.

Напомним, на старте турнира Джокович победил американца Джона Иснера – 6:4, 6:3, а Зверев выиграл у хорвата Марина Чилича -  7:6(5), 7:6(1).

Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Одиночный разряд. 8 участников.
Группа Густаво Куэртена
Новак Джокович (Сербия, 1) – Александр Зверев (Германия, 3) – 6:4, 6:1
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