Итоговый чемпионат ATP. Андерсон разгромил Нишикори, отдав ему лишь один гейм

Вчера, 18:31 134 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на



Шестая ракетка мира, 32-летний Кевин Андерсон (4) из ЮАР не оставил шансов 28-летнему японцу Кеи Нишикори (7), занимающему в мировом рейтинге девятое место, разгромив его со счетом 6:0, 6:1.



За 1 час 4 минуты игрового времени Андерсон взял пять подач Нишикори и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Кевин десять раз подал навылет и избежал двойных ошибок, против двух эйсов и двух двойных ошибок у Кеи. Благодаря этой победе Андерсон до минимума сократил отставание в счете по личным встречам с японцем – 4:5.



Таким образом в активе Андерсона две победы в двух матчах, а Нишикори одержал одну победу и потерпел одно поражение.



Сегодня в группе Ллейтона Хьюитта состоится еще один матч второго тура, в котором на корт выйдут швейцарец



Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Одиночный разряд. 8 участников.

Группа Ллейтона Хьюитта

Кевин Андерсон (ЮАР) – Кеи Нисикори (Япония) – 6:0, 6:1

В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $8,500,000 в одиночном разряде проходят матчи второго тура группового этапа.Шестая ракетка мира, 32-летний(4) из ЮАР не оставил шансов 28-летнему японцу(7), занимающему в мировом рейтинге девятое место, разгромив его со счетом 6:0, 6:1.За 1 час 4 минуты игрового времени Андерсон взял пять подач Нишикори и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Кевин десять раз подал навылет и избежал двойных ошибок, против двух эйсов и двух двойных ошибок у Кеи. Благодаря этой победе Андерсон до минимума сократил отставание в счете по личным встречам с японцем – 4:5.Таким образом в активе Андерсона две победы в двух матчах, а Нишикори одержал одну победу и потерпел одно поражение.Сегодня в группе Ллейтона Хьюитта состоится еще один матч второго тура, в котором на корт выйдут швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим.Кевин Андерсон (ЮАР) – Кеи Нисикори (Япония) – 6:0, 6:1