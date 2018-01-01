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Итоговый чемпионат ATP. Андерсон разгромил Нишикори, отдав ему лишь один гейм
Итоговый чемпионат ATP. Андерсон разгромил Нишикори, отдав ему лишь один геймВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $8,500,000 в одиночном разряде проходят матчи второго тура группового этапа.

Шестая ракетка мира, 32-летний Кевин Андерсон (4) из ЮАР не оставил шансов 28-летнему японцу Кеи Нишикори (7), занимающему в мировом рейтинге девятое место, разгромив его со счетом 6:0, 6:1.

За 1 час 4 минуты игрового времени Андерсон взял пять подач Нишикори и не позволил ему заработать ни одного брейк-пойнта. Кевин десять раз подал навылет и избежал двойных ошибок, против двух эйсов и двух двойных ошибок у Кеи. Благодаря этой победе Андерсон до минимума сократил отставание в счете по личным встречам с японцем – 4:5.

Таким образом в активе Андерсона две победы в двух матчах, а Нишикори одержал одну победу и потерпел одно поражение.

Сегодня в группе Ллейтона Хьюитта состоится еще один матч второго тура, в котором на корт выйдут швейцарец Роджер Федерер и австриец Доминик Тим.

Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Одиночный разряд. 8 участников.
Группа Ллейтона Хьюитта
Кевин Андерсон (ЮАР) – Кеи Нисикори (Япония) – 6:0, 6:1
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