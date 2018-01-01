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Итоговый турнир ATP. Победа Джоковича над Иснером: обзор матча (Видео)
В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP в матче первого тура группового этапа серб Новак Джокович (1) одержал победунад американцем Джоном Иснером (8) со счетом 6:4, 6:3.
Счет их личных встреч стал 9:2 в пользу серба.


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