Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях

Сегодня, 12:25 0 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 12 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации четыре украинские теннисистки. Прежние позиции сохранили Элина Свитолина (4-я), Леся Цуренко (27) и Катерина Козлова (99). На два пункта поднялась Даяна Ястремская (58).



Места во второй сотне мировой классификации занимают также четыре украинки. По одному пункту потеряли Ангелина Калинина (111) и Катерина Бондаренко (133). Марта Костюк сохранила 118-е место, а Катарина Завацкая поднялась на десять позиций и теперь занимает 183-ю строчку.



В Топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается румынка Симона Халеп, опережая ближайшую преследовательницу немку Анжелику Кербер на 1046 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира россиянка Дарья Касаткина.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 12.11.2018г.:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 5875

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 5586

4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5350

5 (5). Наоми Осака (Япония) – 5115

6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4630

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 3415

…

27 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1755

58 (60). Даяна Ястремская (Украина) – 967

99 (99). Катерина Козлова (Украина) – 637

111 (110). Ангелина Калинина (Украина) – 545

118 (118). Марта Костюк (Украина) – 493

133 (132). Катерина Бондаренко (Украина) – 456

183 (193). Катарина Завацкая (Украина) - 319



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 12 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации четыре украинские теннисистки. Прежние позиции сохранили(4-я),(27) и(99). На два пункта поднялась(58).Места во второй сотне мировой классификации занимают также четыре украинки. По одному пункту потеряли(111) и(133).сохранила 118-е место, аподнялась на десять позиций и теперь занимает 183-ю строчку.В Топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается румынка, опережая ближайшую преследовательницу немкуна 1046 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира россиянка1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 58753 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 55864 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 53505 (5). Наоми Осака (Япония) – 51156 (6). Слоан Стивенс (США) – 50237 (7). Петра Квитова (Чехия) – 46308 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 44659 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 433510 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 341527 (27). Леся Цуренко (Украина) – 175558 (60). Даяна Ястремская (Украина) – 96799 (99). Катерина Козлова (Украина) – 637111 (110). Ангелина Калинина (Украина) – 545118 (118). Марта Костюк (Украина) – 493133 (132). Катерина Бондаренко (Украина) – 456183 (193). Катарина Завацкая (Украина) - 319