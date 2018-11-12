На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позицияхЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 12 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.
 
В первой сотне мировой классификации четыре украинские теннисистки. Прежние позиции сохранили Элина Свитолина (4-я), Леся Цуренко (27) и Катерина Козлова (99). На два пункта поднялась Даяна Ястремская (58).
 
Места во второй сотне мировой классификации занимают также четыре украинки. По одному пункту потеряли Ангелина Калинина (111) и Катерина Бондаренко (133). Марта Костюк сохранила 118-е место, а Катарина Завацкая поднялась на десять позиций и теперь занимает 183-ю строчку.

В Топ-10 мирового рейтинга все теннисистки остались на прежних позициях. Лидером мировой классификации остается румынка Симона Халеп, опережая ближайшую преследовательницу немку Анжелику Кербер на 1046 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира россиянка Дарья Касаткина.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 12.11.2018г.:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 6921 очко
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 5875
3 (3). Каролин Возняцки (Дания) – 5586
4 (4). Элина СВИТОЛИНА (Украина) – 5350
5 (5). Наоми Осака (Япония) – 5115
6 (6). Слоан Стивенс (США) – 5023
7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4630
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) – 4465
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 3415

27 (27). Леся Цуренко (Украина) – 1755
58 (60). Даяна Ястремская (Украина) – 967
99 (99). Катерина Козлова (Украина) – 637
111 (110). Ангелина Калинина (Украина) – 545
118 (118). Марта Костюк (Украина) – 493
133 (132). Катерина Бондаренко (Украина) –  456
183 (193). Катарина Завацкая (Украина) - 319

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях, Козлова вошла в топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях, Бондаренко на две поднялась
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко поднялась на 10 пунктов
Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира
Рейтинг WTA. Свитолина, Козлова, Бондаренко на прежних позициях, Цуренко поднялась на один пункт
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Козлова и Бондаренко потеряли по одному пункту
Рейтинг WTA. Свитолина – четвертая, Цуренко и Бондаренко ослабили позиции, Завацкая поднялась на 63 пункта
Рейтинг WTA. Свитолина и Бондаренко сохранили свои позиции, Цуренко поднялась на один пункт
 
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на шесть позиций
Братислава. Денис Молчанов вышел в финал в парном разряде
Стаховский не прошел в полуфинал на турнире в Братиславе
Лимож. Завацкая выбыла во втором круге

Последние новости спорта

14:51 Анна и Мария Музычук вышли в 1/4 финала на ЧМ по шахматам 26 | Шахматы / Главные новости спорта

14:20 НБА. Аллей-уп Хардена на Капела и блок-шот Чендлера - в топ-10 моментов дня (Видео) 45 | Баскетбол / Видео

13:47 НБА. Дабл-дабл Леня не помог «Атланте» избежать поражения от «Лейкерс» и другие результаты (+Видео) 67 | Баскетбол

12:25 Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко остались на прежних позициях 70 | Теннис

09:23 Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на шесть позиций 156 | Теннис

09:11 НХЛ. Названы три звезды игрового дня 118 | Хоккей

08:47 НХЛ. «Миннесота» обыграла «Сент-Луис», «Вашингтон» проиграл «Аризоне» и другие результаты (+Видео) 115 | Хоккей

08:20 Феттель: Хорошо хоть Кими поднялся на подиум 68 | Формула-1

08:10 В Ferrari поздравили Mercedes с победой в чемпионате 75 | Формула-1

22:13 Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии 153 | Формула-1 / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Усик vs Белью (Фото боя)

Усик vs Белью: финальная пресс-конференция (Фото)

Усик vs Белью: открытая тренировка (Фото, Видео)

Деревянченко vs Джейкобс (Фото боя)

Деревянченко vs Джейкобс: Взвешивание (Фото, Видео)

Деревянченко vs Джейкобс: финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку в ходе пресс-тура (Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Аллей-уп Хардена на Капела и блок-шот Чендлера - в топ-10 моментов дня (Видео)

Александр Усик vs Тони Белью: лучшие моменты боя (Видео)

Александр Усик vs Тони Белью (Видео боя)

НБА. Победный бросок Леверта - в топ-5 моментов дня (Видео)

НБА. Данк Брауна и блок-шот Фергюсона- в топ-5 моментов дня (Видео)

Усик vs Белью: дуэль взглядов (Видео)

НБА. Эффектный проход и мощный данк Леброна Джеймса - в топ-10 моментов дня (Видео)



Топ-новости недели

Анна и Мария Музычук вышли в 1/4 финала на ЧМ по шахматам
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии
Александр Усик нокаутировал Тони Белью
Братислава. Денис Молчанов вышел в финал в парном разряде
Мария Музычук вышла в 1/8 финала на ЧМ по шахматам


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2018 (92)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги