Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на шесть позиций

Сегодня, 09:23 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 12 ноября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на шесть позиций и теперь занимает 148-е место.



Александр Долгополов, перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 299-ю строчку рейтинга.



В топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг сербский теннисист



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 12.11 2018 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3).

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 3390

10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

…

138 (144). Сергей Стаховский (Украина) – 407

299 (298). Александр Долгополов (Украина) – 165



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 12 ноября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на шесть позиций и теперь занимает 148-е место.Александр Долгополов, перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 299-ю строчку рейтинга.В топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович , опережая на 565 очков испанца Рафаэля Надаля. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 74803 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 60204 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 53005 (5). Александр Зверев (Германия) – 50856 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 43107 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 40508 (8). Доминик Тим (Австрия) – 38959 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 339010 (10). Джон Иснер (США) – 3155138 (144). Сергей Стаховский (Украина) – 407299 (298). Александр Долгополов (Украина) – 165