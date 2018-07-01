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Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на шесть позиций
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на шесть позицийАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 12 ноября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на шесть позиций и теперь занимает 148-е место.

Александр Долгополов, перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года,  занимает 299-ю строчку рейтинга.

В топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, опережая на 565 очков испанца Рафаэля Надаля. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 12.11 2018 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 3390
10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

138 (144). Сергей Стаховский (Украина) – 407
299 (298). Александр Долгополов (Украина) – 165

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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