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Братислава. Денис Молчанов вышел в финал в парном разряде
Братислава. Денис Молчанов вышел в финал в парном разряде. Фото Tennisslovakopen.skВ Братиславе (Словакия) на турнире ATP Challenger Tour - Peugeot Slovak Open 2018 с призовым фондом € 106,000 в парном разряде состоялись полуфинальные матчи.

Посеянные под третьим номером украинец Денис Молчанов (72-й в парном рейтинге ATP) и словак Игор Зеленай (77) одержали победу над первым сеяным дуэтом из Великобритании Кен Скупски (52) / Джонни О`Мара (63) со счетом 6:4, 7:5.

За 1 час 9 минут, проведенные на корте, Молчанов и Зеленай реализовали четыре брейк-пойнта из семи возможных, а Скупски и О`Мара – два из четырех. Денис и Игор выполнили пять эйсов и избежали двойных ошибок на подаче, а британцы три раза подали навылет и один раз ошиблись на подаче.

В финале соперниками Молчанова и Зеленая будут Рамкумар Раманатан (439) из Индии и белорус Андрей Василевский (145), которые были сильнее четвертых сеяных испанцев Давида Марреро (66) и Жерарду Гранольерсу (101).

Напомним, Сергей Стаховский в паре с россиянином Евгением Донским завершили выступление в четвертьфинале.
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