Стаховский не прошел в полуфинал на турнире в Братиславе

Вчера, 21:18 71 | Теннис

В Братиславе (Словакия) на турнире ATP Challenger Tour - Peugeot Slovak Open 2018 с призовым фондом € 106,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



144-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 21-летнего Александра Бублика из Казахстана, занимающего в мировом рейтинге 253-ю позицию. Поединок длился 1 час 18 минут и завершился в пользу казахстанца со счетом 6:3, 7:6(5).



Стаховский выполнил восемь эйсов при одной двойной ошибке и не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт. На счету Бублина один брейк, одиннадцать эйсов и четыре двойные ошибки. Между собой теннисисты встречались впервые.



За выход в финал турнира Бублик сыграет против немца Маттиаса Бахингера, который выбил из борьбы россиянина Евгения Донского (2) – 6:4, 7:6(6).



Напомним, в парном разряде



Теннис. ATP Challenger Tour - Peugeot Slovak Open 2018. Братислава (Словакия). Хард. Призовой фонд € 106,000. Одиночный разряд. 32 участника.

1/4 финала

Александр Бублик (Казахстан, Q) - Сергей Стаховский (Украина) – 6:3, 7:6(5)

Маттиас Бахингер (Германия) – Евгений Донской (Россия, 2) – 6:4, 7:6(6) В Братиславе (Словакия) на турнире ATP Challenger Tour - Peugeot Slovak Open 2018 с призовым фондом € 106,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.144-я ракетка мира, 32-летний украинецпотерпел поражение от прошедшего через квалификацию 21-летнегоиз Казахстана, занимающего в мировом рейтинге 253-ю позицию. Поединок длился 1 час 18 минут и завершился в пользу казахстанца со счетом 6:3, 7:6(5).Стаховский выполнил восемь эйсов при одной двойной ошибке и не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт. На счету Бублина один брейк, одиннадцать эйсов и четыре двойные ошибки. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в финал турнира Бублик сыграет против немца Маттиаса Бахингера, который выбил из борьбы россиянина Евгения Донского (2) – 6:4, 7:6(6).Напомним, в парном разряде Стаховский также выбыл в 1/4 финала Александр Бублик (Казахстан, Q) - Сергей Стаховский (Украина) – 6:3, 7:6(5)Маттиас Бахингер (Германия) – Евгений Донской (Россия, 2) – 6:4, 7:6(6)