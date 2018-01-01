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Лимож. Завацкая выбыла во втором круге
Лимож. Завацкая выбыла во втором кругеВ Лиможе (Франция) на турнире WTA 125k Series - ENGIE Open de Limoges с призовым фондом $125,000 проходят матчи второго круга. 

18-летняя украинка Катарина Завацкая, занимающая в мировом рейтинге 193-е место, уступила 79-й ракетке мира, 31-летней немке Татьяне Марии, посеянной под шестым номером. Поединок продолжался 2 часа 22 минуты и завершился в пользу немки со счетом 6:2, 5:7, 6:2.

Завацкая реализовала три брейк-пойнта из восьми, Мария – шесть из 16-ти. На подаче соперницы допустили по одной двойной ошибке, при этом украинка один раз подала навылет, а немка- два. Между собой теннисистки встречались впервые.

В четвертьфинале Татьяна Мария сыграет против россиянки Веры Звонаревой, которая была сильнее швейцарки Тимеи Бащински – 6:3, 6:2.
 
Теннис. WTA 125k Series - ENGIE Open de Limoges. Лимож (Франция). Хард. Призовой фонд $ 125,000. Одиночный разряд. 32 участницы.
Второй круг
Татьяна Мария (Германия, 6) - Катарина Завацкая (Украина) – 6:2, 5:7, 6:2
Вера Звонарева (Россия) – Тимеа Бащински (Швейцария) – 6:3, 6:2
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