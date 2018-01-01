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Игроки уволили противника резкого повышения призовых из совета директоров ATP
Роджер РашидСовет игроков ATP уволил тренера Роджера Рашида из совета директоров ATP (в который он входил как один из трех представителей игроков. Еще туда входят три представителя турниров и генеральный директор). The Daily Mail сообщает, что причиной стала позиция Рашида по вопросу призовых.

Когда обсуждался план повышения призовых на следующие сезоны, Рашид проголосовал за мягкое повышение, предложенное турнирами (от 4 до 6 процентов, и распространяется этот план только на следующий сезон).

После этого группа недовольных теннисистов, в которую, как утверждается, входил и глава совета игроков Новак Джокович, запустила процедуру увольнения.

В результате большинство руководителей совета игроков проголосовали за то, чтобы Рашид сложил с себя обязанности их представителя в совете директоров ATP.
По материалам: Tribuna.com
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