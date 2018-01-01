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Раскрыты призовые Шараповой за всю карьеру
Раскрыты призовые Шараповой за всю карьеруРоссийская теннисистка Мария Шарапова заняла третье место в истории женского тенниса по количеству заработанных призовых за карьеру. Рейтинг был опубликован в Twitter-аккаунте WTA Insider.

За 17 лет профессиональных выступлений Шарапова получила 38,3 миллиона долларов, что на 50 миллионов долларов меньше лидера рейтинга, американки Серены Уильямс (88,2 миллиона). Второе место заняла Винус Уильямс. Она заработала 40,9 миллиона долларов.

Помимо них, в десятку лучших вошли датчанка Каролина Возняцки (33,4 миллиона долларов), белоруска Виктория Азаренко (29,2 миллиона), румынка Симона Халеп (28,1 миллиона), полячка Агнешка Радваньска (27,6 миллиона), чешка Петра Квитова (27,3 миллиона), немка Анжелика Кербер (27,1 миллиона) и швейцарка Мартина Хингис (24,7 миллиона).

В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок 2018 года Шарапова заняла пятое место. Россиянка заработала 10,5 миллиона долларов. Список Forbes третий год подряд возглавила Серена Уильямс (18,1 миллиона).

По материалам: lenta.ru
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