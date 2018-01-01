На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Свитолина: Cчитаю, что у меня есть все, чтобы занять первое место в рейтинге
Свитолина: Cчитаю, что у меня есть все, чтобы занять первое место в рейтингеЭлина Свитолина в Киеве встретилась с украинскими журналистами.

О целях на будущее
- Их много. Есть много турниров, где мне нравится выступать. В Риме, например, я очень мотивирована. Турниры Большого Шлема - это всегда задача №1. Эти задачи у меня на всю карьеру. Для меня важно быть готовой ментально, потому что иногда эмоции тебя захлестывают. Также физически, потому что игроки из-за травм не могут показывать стабильных результатов.

О личной жизни
- Сейчас у меня не то что нет времени, но я фокусируюсь на своей работе, на своих задачах. Из-за этого я много чем жертвую. Для меня важно видеть семью - это для меня на первом месте.

О награде от МОК и популяризации тенниса в Украине
- Очень здорово, что меня отметили на государственном уровне. Для меня это мотивация. Каждый шажок, какое-то внимание - это всегда очень важно, особенно в Украине. Конечно, хотелось бы, что бы теннис был более популярен. Я всегда рада встретиться с болельщиками, с детьми, я всегда это делаю. Здорово, что меня наградила и WTA по этому поводу. Первый шаг в Украине уже сделан - это новый центр от Федерации тенниса, где могут тренироваться детки. С этого все начинается, когда мальчики и девочки смотрят теннис по телевизору и потом могут приехать поиграть. Мы двигаемся в правильном направлении, просто нужно время, это все так быстро не делается.

О перспективе стать первой ракеткой мира
- В топ-10 большая конкуренция, много игроков на хорошем уровне. Теннисистки в топ-8 играют очень стабильно на протяжении всего сезона. Стабильность - для меня это самое важное, это всегда было в приоритете. Я считаю, что в следующем году я буду чувствовать себя увереннее, увереннее в своих элементах. Я буду делать для этого все, я верю, что смогу этого достигнуть. Остается только выходить на корт, тренироваться. Я считаю, что у меня есть все, чтобы этого достигнуть.

Об отпуске после сезона
- После Сингапура я съездила на море на пару дней. Дальше я поеду на пару дней в Одессу. Пока в вольном немножко стиле. Конечно, очень важно отдохнуть. Я домой не заезжала, как начался турнир в Монреале, поэтому было очень-очень тяжело, особенно уже во время Сингапура. Посмотрим, как все сложится, сколько энергии отнимут у меня все эти мероприятия.

О приоритете стать первой ракеткой мира или выиграть титул Большого Шлема
- Тяжелый вопрос. Наверное, все-таки Большой Шлем. Если ты выиграешь Большой Шлем, то на 99% ты станешь номером один.

О самом сложном моменте в сезоне
- Один из самых сложных - это было поражение на Ролан Гаррос, потому что и люди этого не ожидали. Я была готова достаточно хорошо к этому турниру. Был немножко шок, ведь я была готова на 100%. Это не был конец света, нужно было двигаться дальше, дальше было еще 15 турниров. Но то поражение было очень обидное.

О критике в социальных сетях
- Конечно, много критики, я публичный человек, поэтому это нормально. Я выступаю на больших турнирах, которые смотрят много людей. Я понимаю, что многие хотят, но, к сожалению, я не могу выиграть все матчи за год. Есть люди, которые не понимают, что я проделываю работу, они видят только то, что я публикую в соцсетях. Меня это не огорчает, а немножко злит, потому что они не видят мою работу с командой, как я сама тренируюсь. Странно, когда говорят, что я мало тренируюсь. Что хотелось бы им передать? Все равно следите за мной и радуйтесь результатам (смеется).

О «счастливых брюках» на Итоговом турнире и приметах
Второй год подряд на WTA Finals побеждает теннисистка, которая на открытии турнира одевает брючный костюм

- По этому поводу вообще не думала, когда одевалась. Видимо, мне попались счастливые брюки. В следующие году, наверное, все оденут, будет интересно посмотреть (смеется). Тренер знает, что меня иногда выводит из себя, - это неорганизованность. Меня лучше не выводить из себя, иначе я могу быть очень-очень злой. Я стараюсь не задумываться о тех моментах, которые я не могу контролировать. Я стараюсь делать все возможное в той ситуации, на которую я могу повлиять. Иначе это все может серьезно тебе помешать.

Об итогах года
- Сезон не был идеальным, но было сделано много анализа, физически, ментально, анализа поражений. Это часть тенниса, когда ты анализируешь и двигаешься маленькими шажками вперед. Из этого складывается стабильность. Это не был конец света. Закончился этот сезон на хорошей ноте, нужно вынести много позитива и двигаться дальше. (Победа в Сингапуре) всегда будет в памяти и будет придавать уверенность в свой игре, в своих действиях.
По материалам: Большой теннис Украины
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Элина Свитолина: Есть моменты, которые я хочу усовершенствовать.
Элина Свитолина: Задача – турнир Grand Slam
Свитолина рассталась со своим бойфрендом
Элина Свитолина: В этом сезоне не стояло задачи стать первой
Элина Свитолина: Для меня очень важно не допускать провалов
Свитолина: От меня ждали победы, и это меня подстегивало
Уайлдер: Тестирование Поветкина на допинг очень важно для меня
Дарья Домрачева: Очень рада, что удалось справиться со стрельбой
 
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Раскрыты призовые Шараповой за всю карьеру
Свитолина: Cчитаю, что у меня есть все, чтобы занять первое место в рейтинге
Стаховский вышел в 1/4 финала парного турнира в Братиславе
Стаховский стартовал с победы на турнире в Братиславе
Джокович завершит 2018 год первой ракеткой мира, Иснер заменит Надаля в Лондоне

Последние новости спорта

19:20 Женская сборная Украины по боксу отправилась на чемпионат мира в Индию 129 | Бокс

18:53 Анна Музычук вышла в 1/8 финала на ЧМ по шахматам 97 | Шахматы

18:17 Президент UCI раскритиковал Уиггинса за поддержку пожизненно дисквалифицированного Армстронга 108 | Велоспорт

18:01 Раскрыты призовые Шараповой за всю карьеру 101 | Теннис

17:40 Брынзак: На чемпионате Европы сто процентов будет выступать основа 92 | Биатлон

17:24 Официально: Первый Гран-при Вьетнама пройдет в 2020 году 79 | Формула-1

17:16 Тренер: Самая большая вещь для Белью — расстроить ритм Усика 100 | Бокс

16:55 Формула-1. Гран-при Бразилии: Превью этапа 75 | Формула-1

14:41 Украинская хоккейная лига: превью шестнадцатого тура 116 | Хоккей

14:18 Свитолина: Cчитаю, что у меня есть все, чтобы занять первое место в рейтинге 110 | Теннис

Все новости

ФОТО

Деревянченко vs Джейкобс (Фото боя)

Деревянченко vs Джейкобс: Взвешивание (Фото, Видео)

Деревянченко vs Джейкобс: финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку в ходе пресс-тура (Фото, Видео)

Церемония открытия 56-го конгресса WBC в Киеве (Фото)

Леннокс Льюис vs Виталий Кличко-2: Face to Face! (Фото)

Усик и Белью на пресс-конференции в Манчестере (Фото)

ВИДЕО

НБА. Аллей-уп Бареа на Пауэла и мощные данки Смита и Бриджеса - в топ-5 моментов дня (Видео)

НБА. Победный бросок Эвана Фурнье - в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Аллей-уп на Уэстбрука и данк Родни Худа - в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Передача Трэя Янга и рекордный трехочковый Клэя Томпсона – в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Данк Ноэла и трехочковый Карри — в топ-5 игрового дня (Видео)

Итоговый турнир WTA. Победа Свитолиной над Стивенс: обзор финального матча (Видео)

НБА. Данки Терри Розира, Маркелла Фульца и Демара Дерозана — в топ-10 дня игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Олег Верняев - вице-чемпион мира по спортивной гимнастике
Рейтинг ATP. Джокович стал первой ракеткой мира
Елена Костевич в пятый раз получила высокую награду НОК Украины
Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира
Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2018 (37)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги