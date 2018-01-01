Свитолина: Cчитаю, что у меня есть все, чтобы занять первое место в рейтинге

Элина Свитолина в Киеве встретилась с украинскими журналистами.- Их много. Есть много турниров, где мне нравится выступать. В Риме, например, я очень мотивирована. Турниры Большого Шлема - это всегда задача №1. Эти задачи у меня на всю карьеру. Для меня важно быть готовой ментально, потому что иногда эмоции тебя захлестывают. Также физически, потому что игроки из-за травм не могут показывать стабильных результатов.- Сейчас у меня не то что нет времени, но я фокусируюсь на своей работе, на своих задачах. Из-за этого я много чем жертвую. Для меня важно видеть семью - это для меня на первом месте.- Очень здорово, что меня отметили на государственном уровне. Для меня это мотивация. Каждый шажок, какое-то внимание - это всегда очень важно, особенно в Украине. Конечно, хотелось бы, что бы теннис был более популярен. Я всегда рада встретиться с болельщиками, с детьми, я всегда это делаю. Здорово, что меня наградила и WTA по этому поводу. Первый шаг в Украине уже сделан - это новый центр от Федерации тенниса, где могут тренироваться детки. С этого все начинается, когда мальчики и девочки смотрят теннис по телевизору и потом могут приехать поиграть. Мы двигаемся в правильном направлении, просто нужно время, это все так быстро не делается.- В топ-10 большая конкуренция, много игроков на хорошем уровне. Теннисистки в топ-8 играют очень стабильно на протяжении всего сезона. Стабильность - для меня это самое важное, это всегда было в приоритете. Я считаю, что в следующем году я буду чувствовать себя увереннее, увереннее в своих элементах. Я буду делать для этого все, я верю, что смогу этого достигнуть. Остается только выходить на корт, тренироваться. Я считаю, что у меня есть все, чтобы этого достигнуть.- После Сингапура я съездила на море на пару дней. Дальше я поеду на пару дней в Одессу. Пока в вольном немножко стиле. Конечно, очень важно отдохнуть. Я домой не заезжала, как начался турнир в Монреале, поэтому было очень-очень тяжело, особенно уже во время Сингапура. Посмотрим, как все сложится, сколько энергии отнимут у меня все эти мероприятия.- Тяжелый вопрос. Наверное, все-таки Большой Шлем. Если ты выиграешь Большой Шлем, то на 99% ты станешь номером один.- Один из самых сложных - это было поражение на Ролан Гаррос, потому что и люди этого не ожидали. Я была готова достаточно хорошо к этому турниру. Был немножко шок, ведь я была готова на 100%. Это не был конец света, нужно было двигаться дальше, дальше было еще 15 турниров. Но то поражение было очень обидное.- Конечно, много критики, я публичный человек, поэтому это нормально. Я выступаю на больших турнирах, которые смотрят много людей. Я понимаю, что многие хотят, но, к сожалению, я не могу выиграть все матчи за год. Есть люди, которые не понимают, что я проделываю работу, они видят только то, что я публикую в соцсетях. Меня это не огорчает, а немножко злит, потому что они не видят мою работу с командой, как я сама тренируюсь. Странно, когда говорят, что я мало тренируюсь. Что хотелось бы им передать? Все равно следите за мной и радуйтесь результатам (смеется).Второй год подряд на WTA Finals побеждает теннисистка, которая на открытии турнира одевает брючный костюм- По этому поводу вообще не думала, когда одевалась. Видимо, мне попались счастливые брюки. В следующие году, наверное, все оденут, будет интересно посмотреть (смеется). Тренер знает, что меня иногда выводит из себя, - это неорганизованность. Меня лучше не выводить из себя, иначе я могу быть очень-очень злой. Я стараюсь не задумываться о тех моментах, которые я не могу контролировать. Я стараюсь делать все возможное в той ситуации, на которую я могу повлиять. Иначе это все может серьезно тебе помешать.- Сезон не был идеальным, но было сделано много анализа, физически, ментально, анализа поражений. Это часть тенниса, когда ты анализируешь и двигаешься маленькими шажками вперед. Из этого складывается стабильность. Это не был конец света. Закончился этот сезон на хорошей ноте, нужно вынести много позитива и двигаться дальше. (Победа в Сингапуре) всегда будет в памяти и будет придавать уверенность в свой игре, в своих действиях.