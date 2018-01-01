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Стаховский вышел в 1/4 финала парного турнира в Братиславе
Стаховский вышел в 1/4 финала парного турнира в БратиславеВ Братиславе (Словакия) на турнире ATP Challenger Tour - Peugeot Slovak Open 2018 с призовым фондом € 106,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинец Сергей Стаховский (227-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с россиянином Евгением Донским (393) одержали победу над итальянцем Андреа Вавассори (119) и голландцем Давидом Пэлом со счетом 6:3, 4:6, 10:4.

Матч длился 1 час 11 минут. Стаховский и Донской реализовали два брейк-пойнта из пяти, соперники – один из четырех. На счету победителей три эйса при отсутствии двойных ошибок, а Вавассори и Пэл четыре раза подали навылет и совершили пять двойных ошибок.

Напомним, в одиночном разряде Стаховский стартовал с победынад Марко Трунджеллити из Аргентины.

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