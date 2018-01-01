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Джокович завершит 2018 год первой ракеткой мира, Иснер заменит Надаля в Лондоне
Джокович завершит 2018 год первой ракеткой мира, Иснер заменит Надаля в ЛондонеИспанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания),

Таким образом, серб Новак Джокович, ставший первой ракеткой мира, останется на вершине рейтинга АТР до конца года, сообщает Reuters.

Ранее Надаль объявил, что вынужден завершить сезон досрочно и не выступит в Лондоне, так как ему предстоит операция на голеностопном суставе.

Место Надаля на Итоговом чемпионате АТР займёт американец Джон Иснер, который стал первым запасным после того, как японец Кеи Нишикори заменил аргентинца Хуана-Мартина Дель Потро, снявшегося из-за травмы колена.

Итоговый чемпионат ATP пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.
По материалам: Чемпионат.com
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