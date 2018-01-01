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Рейтинг ATP. Джокович стал первой ракеткой мира
Рейтинг ATP. Джокович стал первой ракеткой мираАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 5 ноября опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Сербский теннисист Новак Джокович поднялся на первую строчку, сместив на второе место испанца Рафаэля Надаля.
Японец Кеи Нишикори стал девятой ракеткой мира, поднявшись c 11-й позиции. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на две позиции и теперь занимает 144-е место.
Александр Долгополов, перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года, опустился на 298-ю строчку рейтинга.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 05.11 2018 г.:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8045 очков
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6020
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5085
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4310
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4050
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3895
9 (11). Кеи Нишикори (Япония)
10 (9). Джон Иснер (США) – 3155

144 (146). Сергей Стаховский (Украина) – 387
298 (294). Александр Долгополов (Украина) – 165

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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