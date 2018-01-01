На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Стаховский вышел во второй круг на турнире в Эккентале
Стаховский вышел во второй круг на турнире в ЭккенталеВ Эккентале (Германия) на турнире ATP Challenger Tour - Challenger Eckental с призовым фондом € 43, 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

146-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский стартовал с победы над прошедшим через квалификацию 29-летним итальянцем Роберто Маркорой (Q), занимающим в рейтинге ATP 296-ю строчку со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты играли 1 час 15 минут. Стаховский сделал два брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Маркоры. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Сергей сделал одну двойную ошибку, а итальянец – семь. Между собой теннисисты играли впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет с французом Антуаном Хоаном, который был сильнее немца Яника Мадена (5) – 6:3, 7:6(3).

Ранее Стаховский не встречался с Хоаном.

Теннис. ATP Challenger Tour - Challenger Eckental. Эккенталь (Германия). Хард. Призовой фонд € 43, 000. Одиночный разряд. 32 участника.
Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) - Роберто Маркора (Италия, Q) – 6:4, 6:4
Антони Хоан (Франция) – Яник Маден (Германия, 5) – 6:3, 7:6(3)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Сергей Стаховский проиграл на старте парного турнира в Эккентале
Орлеан. Стаховский вышел во второй круг
Стаховский вышел в финал на челленджере в Илкли
Cтаховский стартовал с победы на челленджере в Словении
Стаховский стартовал с победы на челленджере в Самарканде
Стаховский вышел в четвертьфинал на челленджере в Кемпере
Стаховский вышел во второй круг челленджера в Кемпере
Стаховский стартовал с победы над Беллуччи на челленджере в США
 
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Стаховский вышел во второй круг на турнире в Эккентале
Париж. Зверев, Чилич, Димитров, Нишикори и Иснер вышли в третий круг
Сергей Стаховский проиграл на старте парного турнира в Эккентале
Новак Джокович стартовал с победы на «Мастерсе» в Париже
Раонич выиграл два тай-брейка из трех у Цонги на старте «Мастерса» в Париже и другие результаты

Последние новости спорта

17:19 Стаховский вышел во второй круг на турнире в Эккентале 186 | Теннис

17:06 Париж. Зверев, Чилич, Димитров, Нишикори и Иснер вышли в третий круг 169 | Теннис

15:57 Пять шахматисток представят Украину на ЧМ в Ханты-Мансийске 163 | Шахматы

14:58 Лу Ди Белла: Деревянченко находится на одном уровне с Головкиным и Альваресом 138 | Бокс

14:47 Малик Скотт: Усик - «Мистер техничный» 163 | Бокс

14:38 Елена Костевич в пятый раз получила высокую награду НОК Украины 154 | Стрельба / Главные новости спорта

14:07 Роберт Кубица подтвердил переговоры с Ferrari 107 | Формула-1

13:49 Бризил назвал главную проблему Уайлдера перед боем с Фьюри 132 | Бокс

13:31 Тайсон Фьюри: Решил вернуться на ринг после того, как жена обозвала меня жирным 141 | Бокс

11:59 НБА. Аллей-уп на Уэстбрука и данк Родни Худа - в топ-10 моментов дня (Видео) 147 | Баскетбол / Видео

Все новости

ФОТО

Деревянченко vs Джейкобс (Фото боя)

Деревянченко vs Джейкобс: Взвешивание (Фото, Видео)

Деревянченко vs Джейкобс: финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку в ходе пресс-тура (Фото, Видео)

Церемония открытия 56-го конгресса WBC в Киеве (Фото)

Леннокс Льюис vs Виталий Кличко-2: Face to Face! (Фото)

Усик и Белью на пресс-конференции в Манчестере (Фото)

ВИДЕО

НБА. Аллей-уп на Уэстбрука и данк Родни Худа - в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Передача Трэя Янга и рекордный трехочковый Клэя Томпсона – в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Данк Ноэла и трехочковый Карри — в топ-5 игрового дня (Видео)

Итоговый турнир WTA. Победа Свитолиной над Стивенс: обзор финального матча (Видео)

НБА. Данки Терри Розира, Маркелла Фульца и Демара Дерозана — в топ-10 дня игрового дня (Видео)

Итоговый турнир WTA. Победа Стивенс над Плишковой: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Данки Дэвиса, Дюранта и победный бросок Холидэя — в топ-10 дня игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Елена Костевич в пятый раз получила высокую награду НОК Украины
Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира
Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон стал пятикратным чемпионом мира
Элина Свитолина – чемпионка Итогового турнира WTA
Жан Беленюк – серебряный призер ЧМ по греко-римской борьбе


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги