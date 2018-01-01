Стаховский вышел во второй круг на турнире в Эккентале

Теннис. ATP Challenger Tour - Challenger Eckental. Эккенталь (Германия). Хард. Призовой фонд € 43, 000. Одиночный разряд. 32 участника.

В Эккентале (Германия) на турнире ATP Challenger Tour - Challenger Eckental с призовым фондом € 43, 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.146-я ракетка мира, 32-летний украинецстартовал с победы над прошедшим через квалификацию 29-летним итальянцем Роберто Маркорой (Q), занимающим в рейтинге ATP 296-ю строчку со счетом 6:4, 6:4.Теннисисты играли 1 час 15 минут. Стаховский сделал два брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Маркоры. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Сергей сделал одну двойную ошибку, а итальянец – семь. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сыграет с французом Антуаном Хоаном, который был сильнее немца Яника Мадена (5) – 6:3, 7:6(3).Ранее Стаховский не встречался с Хоаном.Сергей Стаховский (Украина) - Роберто Маркора (Италия, Q) – 6:4, 6:4Антони Хоан (Франция) – Яник Маден (Германия, 5) – 6:3, 7:6(3)