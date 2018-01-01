Париж. Зверев, Чилич, Димитров, Нишикори и Иснер вышли в третий круг

Теннис. Masters 1000 - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €5,444,985. Одиночный разряд. 48 участников.

В Париже (Франция) на турнире категории Masters 1000 - Rolex Paris Masters с призовым фондом €5,444,985 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 21-летний немец(4) одержал победу над 20-летним американцем, занимающим в рейтинге ATP 44-е место, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 44 минуты, проведенные на корте, Зверев взял четыре подачи Тиафо и упустил две своих. Соперники выполнили по четыре эйса, при этом победитель допустил пять двойных ошибок, а его соперник – четыре. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу немца.За выход в 1/4 финала «мэйджора» Зверев сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина, 15) – Фелисиано Лопес (Испания, Q).Александр Зверев (Германия, 4) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:4, 6:4Марин Чилич (Хорватия, 5) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 6:4Джон Иснер (США, 8) – Михаил Кукушкин (Казахстан) - 6:3, 6:7(2), 7:6(1)Григор Димитров (Болгария, 9) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6(10), 6:4Кеи Нишикори (Япония, 10) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 6:4