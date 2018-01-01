Сергей Стаховский проиграл на старте парного турнира в Эккентале

В Эккентале (Германия) на турнире ATP Challenger Tour - Challenger Eckental с призовым фондом € 43, 000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец(224-й в парном рейтинге ATP) в дуэте с итальянцем(100) уступили индийско-хорватской паре(89) /(111) со счетом 7:6(4), 6:7(6), 0:10.Поединок длился 1 час 45 минут. Соперники держали свои подачи и не позволили друг другу реализовать ни одного брейк-пойнта. Стаховский и Болелли восемь раз подали навылет и один раз ошиблись на подаче против четырех эйсов и трех двойных ошибок у соперников.В одиночном разряде Стаховский будет стартовать в матче против прошедшего через квалификацию 29-летнего итальянца Роберто Маркору, занимающего в рейтинге ATP 296-ю строчку.