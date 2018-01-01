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Новак Джокович стартовал с победы на «Мастерсе» в Париже
Новак Джокович стартовал с победы на «Мастерсе» в ПарижеВ Париже (Франция) на турнире категории Masters 1000 - Rolex Paris Masters с призовым фондом €5,444,985 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (2) стартовал с победы над прошедшим через квалификацию 29-летним португальцем Жоау Соузой, занимающим в рейтинге ATP 48-е место, со счетом 7:5, 6:1.

За 1 час 33 минуты, проведенные на корте, Джокович реализовал четыре брейк-пойнта из восьми возможных и не удержал одну свою подачу. На счету Новака шесть эйсов и три  двойные ошибки, а Соуза четыре раза подал навылет и совершил две двойных. Это была шестая победа серба в шести встречах с португальцем.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит с боснийцем Дамиром Джумхуром, который обыграл грека Стефаноса Циципаса (14) – 6:3, 6:3.

Ранее Джокович и Джумхур не встречались.

Теннис. Masters 1000 - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €5,444,985. Одиночный разряд. 48 участников.
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 2) – Жоау Соуза (Португалия, Q) – 7:5, 6:1
Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) – Стефанос Циципас (Греция, 14) -  6:3, 6:3
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