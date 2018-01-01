Новак Джокович стартовал с победы на «Мастерсе» в Париже

Теннис. Masters 1000 - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €5,444,985. Одиночный разряд. 48 участников.

В Париже (Франция) на турнире категории Masters 1000 - Rolex Paris Masters с призовым фондом €5,444,985 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 31-летний серб(2) стартовал с победы над прошедшим через квалификацию 29-летним португальцемзанимающим в рейтинге ATP 48-е место, со счетом 7:5, 6:1.За 1 час 33 минуты, проведенные на корте, Джокович реализовал четыре брейк-пойнта из восьми возможных и не удержал одну свою подачу. На счету Новака шесть эйсов и три двойные ошибки, а Соуза четыре раза подал навылет и совершил две двойных. Это была шестая победа серба в шести встречах с португальцем.За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит с боснийцемкоторый обыграл грека(14) – 6:3, 6:3.Ранее Джокович и Джумхур не встречались.Новак Джокович (Сербия, 2) – Жоау Соуза (Португалия, Q) – 7:5, 6:1Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) – Стефанос Циципас (Греция, 14) - 6:3, 6:3