Раонич выиграл два тай-брейка из трех у Цонги на старте «Мастерса» в Париже и другие результаты

Сегодня, 08:05 0 | Теннис

В Париже (Франция) на турнире категории Masters 1000 - Rolex Paris Masters с призовым фондом €5,444,985 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.



21-я ракетка мира, 27-летний канадец Милош Раонич в упорной борьбе обыграл хозяина кортов 33-летнего Жо-Вилфрида Цонгу (WC), занимающего в данное время в рейтинге ATP 256-ю позицию со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).



Матч продолжался 2 часа 53 минуты. За это время соперники не смогли реализовать имевшиеся у них брейк-пойнты. Раонич выполнил 23 эйса и допустил две двойные ошибки, а Цонга 17 раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу канадца.



Во втором круге соперником Раонича будет швейцарец



Теннис. Masters 1000 - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €5,444,985. Одиночный разряд. 48 участников.

Первый круг

Милош Раонич (Канада) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) – 6:7(4), 7:6(5), 7:6(5)

Фернандо Вердаско (Испания) – Жереми Шарди (Франция) – 6:4, 6:4

Даниил Медведев (Россия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:2, 6:2

Михаил Кукушкин (Казахстан, SE) - Петер-Юг Эрбер (Франция, WС) – 3:6, 6:3, 7:5

Жиль Симон (Франция) – Люка Пуи (Франция) - 6:3, 6:4

Мартон Фучович (Венгрия, LD) – Бенуа Пэр (Франция, Q) – 6:4, 6:4

В Париже (Франция) на турнире категории Masters 1000 - Rolex Paris Masters с призовым фондом €5,444,985 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.21-я ракетка мира, 27-летний канадецв упорной борьбе обыграл хозяина кортов 33-летнего(WC), занимающего в данное время в рейтинге ATP 256-ю позицию со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).Матч продолжался 2 часа 53 минуты. За это время соперники не смогли реализовать имевшиеся у них брейк-пойнты. Раонич выполнил 23 эйса и допустил две двойные ошибки, а Цонга 17 раз подал навылет и семь раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 4:2 в пользу канадца.Во втором круге соперником Раонича будет швейцарец Роджер Федерер , который получил третий номер посева и первый круг пропускает. В их личном противостоянии Роджер лидирует со счетом 11:3.Милош Раонич (Канада) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) – 6:7(4), 7:6(5), 7:6(5)Фернандо Вердаско (Испания) – Жереми Шарди (Франция) – 6:4, 6:4Даниил Медведев (Россия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:2, 6:2Михаил Кукушкин (Казахстан, SE) - Петер-Юг Эрбер (Франция, WС) – 3:6, 6:3, 7:5Жиль Симон (Франция) – Люка Пуи (Франция) - 6:3, 6:4Мартон Фучович (Венгрия, LD) – Бенуа Пэр (Франция, Q) – 6:4, 6:4