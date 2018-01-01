Тренер Свитолиной: Многие не верили в Элину – даже она сама начала сомневаться

Тренер чемпионки итогового турнира WTA Элины Свитолиной Эндрю Беттлс прокомментировал успех теннисистки, отобравшейся в Сингапур на последней неделе и только по результатам других игроков.«Я не могу это нормально объяснить. Видимо, из-за того, что она до последнего момента не знала, сыграет ли тут вообще, на ней вообще не оказалось никакого давления. Она просто выходила и играла как могла, потому что терять ей было нечего, - приводит слова тренера Sport360°. - Она отличный игрок, и то, что вторая половина года получилась для нее сложной, не сделало ее игроком хуже. По-моему, она просто вернулась к истокам, выпустила весь негатив и просто заиграла, ни о чем не думая, так что было реально видно, какого качества она игрок.Она от природы боец, и это можно было видеть в Сингапуре. Летом многие в нее не верили, даже она сама начала сомневаться. Но здесь она просто вышла и показала, на что способна.Здорово уйти в межсезонье на такой высокой ноте. Это простимулирует ее и на то, чтобы в Австралию приехать в отличной форме».Напомним, после победы на Итоговом турнире WTA в Сингапуре Свитолина поднялась на четвертую строчку мирового рейтинга.