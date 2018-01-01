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Новак Джокович: Сейчас играю в свой лучший теннис и сделаю все, чтобы стать №1
Новак Джокович: Сейчас играю в свой лучший теннис и сделаю все, чтобы стать №1Чемпион «Уимблдона» и US Open сербский теннисист Новак Джокович рассказал о самочувствии перед стартом на «Мастерсе» в Париже, где может обойти Рафаэля Надаля и вернуться на вершину мирового рейтинга.

По итогам недели первой ракеткой мира будет тот из них, кто в Париже пройдет дальше. Если они проиграют на одной стадии, первым останется Надаль.

Кроме того, в Париже 31-летний серб может повторить рекорд 32-летнего испанца по количеству выигранных «Мастерсов»: сейчас у Надаля 33 (0 в Париже), а у Джоковича – 32 (4 в Париже).

«Мы очень, очень довольны тем, чего добились за последние четыре-пять месяцев. Из-за того, что Рафа был травмирован и не играл в Китае, я смог очень близко подобраться к нему в рейтинге и теперь борюсь за №1 по итогам года. Я в курсе этого и сделаю все, чтобы в этой борьбе победить? - приводит слова Джоковича atpworldtour.com.

На US Open и в Шанхае я играл на своем лучшем уровне. Мне сейчас очень нравится играть и соревноваться, потому что понятно, что, когда много побеждаешь, уверенность на очень высоком уровне. А когда ты уверен в себе, ты подходишь к тренировкам, турнирам, матчам с совершенно другим настроем.

Мое самочувствие и игра пять месяцев назад и сейчас – это практически диаметральные противоположности. Сейчас я играю в свой лучший теннис. Да, всегда есть куда прибавлять, но и без этого мой уровень сейчас очень высок. У меня от себя всегда высокие ожидания, потому что мы много часов проводим на корте, и это приносит результат», - отметил Новак.

На турнире четырехкратный чемпион (2009, 2013-2015) стартует во втором круге против португальца Жоао Соузы.
По материалам: Tribuna.com
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