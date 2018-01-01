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Париж. Соуза стал соперником Джоковича и другие результаты
Париж. Соуза стал соперником Джоковича и другие результатыВ Париже (Франция) на турнире категории Masters 1000 - Rolex Paris Masters с призовым фондом €5,444,985 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

29-летний португалец Жоау Соуза, занимающий в мировом рейтинге 48-е место, нанес поражение 20-й ракетке мира, 26-летнему итальянцу Марко Чеккинато со счетом 7:5, 6:3.

За 1 час 18 минут игрового времени Соуза реализовал три  брейк-пойнта из семи и отыграл оба брейк-пойтна, имевшихся у Чеккинато. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Жоау избежал ошибок на подаче, а Марко совершил три двойных. Между собой теннисисты играли впервые.

Во втором круге соперником Соузы будет серб Новак Джокович, который получил второй номер посева и первый круг пропускает. В их личном противостоянии лидирует Новак – 5:0.

Теннис. Masters 1000 - Rolex Paris Masters. Париж (Франция). Хард. Призовой фонд €5,444,985. Одиночный разряд. 48 участников.
Первый круг
Жоау Соуза (Португалия, Q) - Марко Чеккинато (Италия) – 7:5, 6:3
Карен Хачанорв (Россия) – Филип Краинович (Сербия) – 7:5, 6:2
Николоз Басилашвили (Грузия) – Джон Миллман (Австралия) – 6:4 Rt
Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина) – Петер Гоёвчик (Германия) – 6:4, 7:6(5)
Филип Кольшрайбер (Германия) – Робин Хаасе (Нидерланды) – 6:7(4), 6:4, 6:2
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Стив Джонсон (США) – 6:4, 7:6(2)
Адриан Маннарино (Франция) – Уго Умбер (Франция. WC) – 6:4, 6:2
Фелисиано Лопес (Испания, Q) – Алекс Де Минор (Австралия) – 6:7(4), 6:4, 7:6(6)
Ришар Гаске (Франция) – Денис Шаповалов (Канада)  - 6:4, 7:6)3)
Фрэнсис Тиафо (США) – Николя Маю (Франция, Q) – 7:6(1), 6:2

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