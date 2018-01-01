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Свитолина: Третий сет финала показал, что я была психологически неприступной
Свитолина: Третий сет финала показал, что я была психологически неприступнойУкраинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре, одержав в финале победу над американкой Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

После победного матча Элина пообщалась с прессой.

Итоговый турнир WTA. Победа Свитолиной над Стивенс: обзор финального матча (Видео)

Элина Свитолина: «После поражения в первом сете я говорила себе, что нужно играть как можно интенсивнее. Мне нужно было показать, что психологически я буду оставаться стабильной. Да, Стивенс отлично играет, это трудный матч, но нужно играть хорошо. Если не выиграю, значит - не выиграю. У меня не было ответов на ее игру в первой партии. Но во втором сете несколько очков решили исход. В третьем сете уже была борьба.

Думаю, третий сет финала на самом деле всем показал, что я была психологически неприступной. В этом и была вся разница. Я сказала себе, что никуда не отступлю, не дам ей никаких шансов. Мне важно было играть надежно.

Помню, что рассказывала вам, как после поражения на юниорском Уимблдоне от Эжени Бушар пообещала себе, что не буду проигрывать в финалах... Я, кстати, об этом думала, когда проиграла первый сет сегодня, что я больше этого не скажу (смеется). Конечно, я знала, что я выиграла во многих финалах. Но для меня каждый финал - это большое испытание. Я всегда стараюсь быть готовой к этому. Сегодня не все работало в первой партии, но я нашла свой путь к победе. Этим я очень горжусь. Мне больше не нужно никому ничего доказывать. Это хороший факт для меня, а также хороший ресурс... не могу сказать уверенности, потому что я всегда стараюсь быть уверенной, чтобы уверенность была частью моей личности.

Все это время я ясно понимала, что мне нужно делать на корте. Я работала очень, очень тяжело. Даже если мои результаты после Уимблдона не были так хороши. У меня было четыре или пять недель, когда я работала на корте и в тренажерном зале. За последние пять месяцев я проделала большую работу. Вот почему я была немного расстроена своими результатами, но старалась оставаться позитивной. Ведь я отдавала все силы на тренировочном корте, но исход матчей получался не таким, каким я ожидала, поэтому было немного грустно. На этой неделе, я сохраняла этот позитивный настрой. Я могла хорошо играть и хорошо соревноваться. Возможно, моё не совсем удачное выступление в Азии помогло мне сохранить силы для Сингапура, потому что другие девочки играли четвертьфиналы, полуфиналы...

Я эмоционально реагировала на победные очки? Это может влиять по-разному, иногда ты тратишь на это слишком много энергии. Как когда я сделала брейк 2-0, а потом было 0-30 на моей подаче... Нужно быть опытным, чтобы знать, что работает, а что - нет. Я стараюсь учиться на ошибках, поэтому когда я сделала брейк снова и счет стал 4-2, то я знала, что не нужно так эмоционально реагировать. Это же решающий сет, последний матч на турнире, все уже и так вымотаны (смеется).

Что сказала мне во время награждения Билли Джин Кинг? Это секрет. Она меня поздравила. Это самое важное. Получить из её рук этот трофей, её трофей - это был особенный момент.

Сейчас рано говорить о планах на следующий сезон. Пока я, очевидно, возьму отпуск. За три недели мне нужно решить все вопросы по здоровью. Далее я буду общаться с Энди Беттлсом по поводу своей команды, какие лучшие варианты, какие тренера сейчас свободны, какой есть выбор. Я не хочу брать кого-то, а потом расходиться через две недели. Это ведь важное решение.

Я не могу знать наперед, как этот титул повлияет на мое будущее. Определенно, это самый большой титул в моей карьере, я победила топ-соперниц. Не могу сказать, что это была идеальная неделя, что я играла невероятно все время. Я работала, чтобы пройти этот турнир. Это показало, что я могу играть отлично, и это точно принесет мне уверенность. Мне еще нужно все проанализировать, сейчас это трудно сделать, потому что минут 40 назад я еще играла в этом финале».
По материалам: Большой теннис Украины
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