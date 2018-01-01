Рейтинг ATP. Андерсон стал шестой ракеткой мира, Стаховский поднялся на четыре позиции

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17:38 Елена Короткая стала чемпионкой мира по шашкам 101 | Другие виды спорта

16:21 Ломаченко: После боя с Педрасой мне будет легче объединить пояса 116 | Бокс

16:07 Джейкобс о реванше с Деревянченко: Ищу более солидный вызов для себя 83 | Бокс

15:31 Стивенс: Я и Свитолина можем гордиться собой, финал был великолепным 125 | Теннис

15:13 Свитолина: Третий сет финала показал, что я была психологически неприступной 117 | Теннис

12:14 Джейкобс: Хочу бой с Альваресом и реванш с Головкиным, но Геннадий уже не чемпион 108 | Бокс

12:01 Деревянченко: Хотел бы снова встретиться с Джейкобсом 630 | Бокс

11:51 Макс Ферстаппен: Надеюсь, вскоре я брошу вызов Льюису 103 | Формула-1