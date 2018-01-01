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Рейтинг ATP. Андерсон стал шестой ракеткой мира, Стаховский поднялся на четыре позиции
Рейтинг ATP. Андерсон стал шестой ракеткой мира, Стаховский поднялся на четыре позицииАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 29 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет.

Во второй сотне мировой классификации Сергей Стаховский поднялся на четыре позиции и теперь занимает 146-е место.

Александр Долгополов, перенесший операцию на кисти и не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 294-ю строчку рейтинга.

В Топ-10 мирового рейтинга произошли изменения. Кевин Андерсон из ЮАР поднялся на две позиции и стал шестой ракеткой мира. По одному пункту потеряли хорват Марин Чилич (7-й) и австриец Доминик Тим (8).
Возглавляет рейтинге по-прежнему испанец Рафаэль Надаль с отрывом от серба Новака Джоковича в 215 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира болгарин Григор Димитров.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 29.10 2018 г.:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  7660 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6260
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5460
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 5115
6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4230
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4050
8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3825
9 (9). Джон Иснер (США) - 3425
10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3335

146 (150). Сергей Стаховский (Украина) – 381
294 (295). Александр Долгополов (Украина) – 165

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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