Итоговый турнир WTA. Победа Свитолиной над Стивенс: обзор финального матча (Видео)

Вчера, 19:34 145 | Теннис / Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре, одержав в финале победу над американкой Слоан Стивенс со счетом



Свитолина стала первой после американки Серены Уильямс победительницей WTA Finals, которая не проиграла ни одного матча на турнире.



Элина стала первой в истории украинского тенниса чемпионкой Итогового турнира.





Украинская теннисисткастала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре, одержав в финале победу над американкойсо счетом 3:6, 6:2, 6:2 Свитолина стала первой после американки Серены Уильямс победительницей WTA Finals, которая не проиграла ни одного матча на турнире.Элина стала первой в истории украинского тенниса чемпионкой Итогового турнира.