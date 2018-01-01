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Бабош и Младенович – чемпионки Итогового турнира WTA в паре
Бабош и Младенович – чемпионки Итогового турнира WTA в пареВ Сингапуре на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде состоялся финальный матч.

Венгерка Тимеа Бабош (3-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с француженкой Кристиной Младенович (3) обыграли первых сеяных чешек Барбору Крейчикову (1) и Катержину Синякову (1) со счетом 6:4, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Бабош и Младенович выиграли три гейма на приеме и проиграли два на своей подаче. На их счету три эйса и две двойные ошибки против двух эйсов и четырех двойных у соперниц.

Титул парных соревнований BNP Paribas WTA Finals принес Младенович и Бабош 1500 рейтинговых очков и $500,000 призовых. Прежде Бабош и Младенович на Итоговом турнире не побеждали.
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