Бабош и Младенович – чемпионки Итогового турнира WTA в паре

В Сингапуре на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде состоялся финальный матч.Венгерка(3-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с француженкой(3) обыграли первых сеяных чешек(1) и(1) со счетом 6:4, 7:5.Поединок продолжался 1 час 24 минуты. Бабош и Младенович выиграли три гейма на приеме и проиграли два на своей подаче. На их счету три эйса и две двойные ошибки против двух эйсов и четырех двойных у соперниц.Титул парных соревнований BNP Paribas WTA Finals принес Младенович и Бабош 1500 рейтинговых очков и $500,000 призовых. Прежде Бабош и Младенович на Итоговом турнире не побеждали.