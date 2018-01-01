Роджер Федерер отстоял титул на турнире в Базеле

Теннис. ATP500 - Swiss Indoors Basel. Базель (Швейцария). Хард. Призовой фонд €2,442,740. Одиночный разряд. 32 участника.



В Базеле (Швейцария) на турнире ATP500 - Swiss Indoors Basel с призовым фондом €1,984,420 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 37-летний швейцарец(1) в двух сетах одержал победу над прошедшим через квалификацию 28-летним румыном, занимающим в рейтинге ATP 93-е место, со счетом 7:6(5), 6:4.За час 1 час 13 минут, проведенные на корте, Федерер взял три подачи Копила и упустил две своих. На счету Роджера шесть эйсов и три двойные ошибки, а Мариус 14 раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Ранее Федерер и Копил не встречались.Для Федерера это четвертый титул в сезоне и 99-й в карьере. За победу на турнире Swiss Indoors Basel Федерер получит 500 очков в зачет рейтинга ATP и €427,765 призовых.Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Мариус Копил (Румыния, Q) – 7:6(5), 6:4