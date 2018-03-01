Итоговый турнир WTA. Победа Стивенс над Плишковой: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Вчера, 20:53 105 | Теннис / Видео

Слоан Стивенс стала второй финалисткой Итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Сингапуре. Стивенс одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой со счетом



В финале турнира за главный трофей Стивенс сразится с украинкой

Американская теннисисткастала второй финалисткой Итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Сингапуре. Стивенс одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой со счетом 0:6, 6:4, 6:1 В финале турнира за главный трофей Стивенс сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая победила голландку Кики Бертенс со счетом 7:5, 6:7(5), 6:4.