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Федерер и Копил встретятся в финале турнира в Базеле
Роджер Федерер (Швейцария)В Базеле (Швейцария) на турнире ATP500 - Swiss Indoors Basel с призовым фондом €1,984,420 в одиночном разряде состоялись полуфинальные матчи.

Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 37-летний швейцарец Роджер Федерер (1) в двух сетах одержал победу над 22-летним россиянином Даниилом Медведевым (7), занимающим в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 6:1, 6:4.

Теннисисты играли 1 час 4 минуты. Федерер сделал четыре брейка и не удержал одну свою подачу. На счету Роджера шесть эйсов и пять двойных ошибок, а Медведев один раз подал навылет и совершил семь двойных ошибок. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с россиянином.
Мариус Копил (Румыния)Защищать титул Федереру предстоит в матче против прошедшего через квалификацию 28-летнего румына Мариуса Копила, занимающего в рейтинге ATP 93-е место. Румынский теннисист сумел нанести поражение пятой ракетке мира, 21-летнему немцу Александру Звереву со счетом 6:3, 6:7(6), 6:4.

За 2 часа 31 минуту, проведенные на корте Копил взял две подачи Зверева и отыграл все шесть его брейк-пойнтов. Мариус 26 раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче против девяти эйсов и восьми двойных ошибок у Александра. Между собой теннисисты играли впервые.

Ранее Федерер и Копил не встречались.

Теннис. ATP500 - Swiss Indoors Basel. Базель (Швейцария). Хард. Призовой фонд €2,442,740. Одиночный разряд. 32 участника.
1/2 финала
Роджер Федерер (Швейцария, 1) –Даниил Медведев (Россия, 7) – 6:1, 6:4
Мариус Копил (Румыния, Q) – Александр Зверев (Германия, 2) – 6:3, 6:7(6), 6:4

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