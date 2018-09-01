Итоговый турнир WTA. Стивенс обыграла Плишкову и стала соперницей Свитолиной по финалу

Вчера, 17:11 370 | Теннис

В Сингапуре на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) состоялся второй полуфинальный матч.



Шестая ракетка мира, 25-летняя американка Слоан Стивенс (5) одержала волевую победу над 26-летней чешкой Каролиной Плишковой (7), занимающей в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 0:6, 6:4, 6:1.



За 1 час 55 минут игрового времени Стивенс выиграла семь геймов на подаче Плишковой и проиграла шесть на своей. Слоан выполнила два эйса и избежала двойных ошибок, а Каролина ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии американка лидирует со счетом 3:1.



За главный трофей соревнований Стивенс сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее



Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц

1/2 финала

Слоан Стивенс (США, 5) - Каролина Плишкова (Чехия, 7) – 0:6, 6:4, 6:1 В Сингапуре на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) состоялся второй полуфинальный матч.Шестая ракетка мира, 25-летняя американка(5) одержала волевую победу над 26-летней чешкой(7), занимающей в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 0:6, 6:4, 6:1.За 1 час 55 минут игрового времени Стивенс выиграла семь геймов на подаче Плишковой и проиграла шесть на своей. Слоан выполнила два эйса и избежала двойных ошибок, а Каролина ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии американка лидирует со счетом 3:1.За главный трофей соревнований Стивенс сразится с украинкой, которая ранее обыграла голландку Кики Бертенс.Слоан Стивенс (США, 5) - Каролина Плишкова (Чехия, 7) – 0:6, 6:4, 6:1