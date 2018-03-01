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Бажин: Благодарю родителей Осаки, что воспитали чемпионку и доверили ее мне
Бажин: Благодарю родителей Осаки, что воспитали чемпионку и доверили ее мнеСаша Бажин, тренер японской теннисистки Наоми Осаки, подвёл итоги сезона и поблагодарил всех причастных к успехам своей подопечной.

«Я хочу поблагодарить Наоми за невероятный сезон. Не могу представить, можно ли гордиться ею сильнее. Спасибо всей моей команде за то, что они всегда поддерживали меня и помогали в работе по достижению нашей цели – помочь юной леди воплотить её мечту в жизнь.
Спасибо родителям Наоми, которые доверили мне свою дочь и вырастили настоящую чемпионку. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали Осаку в тяжёлые моменты – без вас ничего этого не было бы. Не могу дождаться 2019 года!» – написал Бажин в своём «твиттере».

Напомним, текущий сезон Осака начинала в ранге 68-й ракетки мира. Завоёванные титулы на турнирах в Индиан-Уэллсе и US Open, 44 победы в 66 матчах позволили ей подняться на четвёртую строчку рейтинга и отобраться на Итоговый турнир WTA.

В Сингапуре 21-летняя Осака на групповом этапе проиграла все три матча и не сумела выйти в полуфинал.

По материалам: Чемпионат.com
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