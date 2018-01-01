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Элина Свитолина: На мне было много давления и на Возняцки тоже
Элина Свитолина: На мне было много давления и на Возняцки тожеУкраинская теннисистка Элина Свитолина после победного матча над датчанкой Каролин Возняцки на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре и выхода в полуфинал соревнований, пообщалась с журналистами.

Элина Свитолина: «Перед матчем я знала, что мне для полуфинала нужно выиграть один сет. На мне было много давления и на Возняцки тоже. Этот формат непростой, нет простых сценариев. Сегодня психологически мне пришлось преодолеть тяжелые моменты. С Возняцки нужно всегда перебить еще один мяч через сетку, она всегда идет за каждым мячом. Поэтому для меня психологически это одна из самых сложных битв.

В последнем гейме второй партии я играла хорошо, потом она сыграла невероятно на сетболах. Я только сделала одну ошибку, которая была очень грубой, я расстроилась. В остальных случаях она играла как чемпионка, этого я от нее и ждала, она решительно действует в таких ситуациях. На пятом сетболе я сказала себе, что буду крепким орешком и ничего не отдам.

Почему так много трехсетовых матчей? Так было и в прошлом году. Здесь играют лучшие восемь игроков. Если проигрываешь, то говоришь себе, что нужно бороться, потому что это может быть мой последний матч. Это я и говорила себе, уступая с брейком, что отдохнуть я и дома смогу.

Чисто психологически мне было важно на этом турнире вернуться в игру. У меня была на самом деле тяжелая половина сезона. Я закончила сотрудничество с тренером, это было непросто, также учитывая все, что происходило в соцсетях, разговоры о моей физической форме... Во время турниров я не провожу так много времени в социальных сетях. У меня есть команда, которая работает над этим, потому что со всеми обязанностями во время соревнований на это не остается времени. Я не то чтобы сильно читаю, но всего этого тяжело полностью избежать. Дело не только в соцсетях, я слышала также мнения нескольких людей, которые меня окружали.

Это показало, что я могу быть психологически стойкой. Я над этим работала, Энди Беттлс мне очень помог, я это ценю. Я научилась, что мне нужно следовать своей дорогой, вокруг всегда будут тысячи разных мнений. Нужно делать свою работу, я стараюсь выиграть каждое очко, не отдавать простые мячи соперницам. Я хочу продолжать в том же духе. Все эти трудные моменты сделали меня сильнее. Сейчас я наслаждаюсь этим успехом. Работа еще не закончена. Но эти три игры были тяжелыми и я счастлива с тем, как справилась.

Это часть психологической стойкости. После моего плохого выступления на Ролан Гаррос и других турниров, где я не выступила хорошо, я приняла решение, что мне делать на корте. Я работала с Энди и еще одним человеком, не буду говорить, пусть это будет загадочный человек, они прояснили для меня всю картину, что делать. Я благодарна этому человеку (смеется).

Беттлс и дальше останется в моей команде, он тот тренер, который путешествует со мной в туре. Я хочу найти кого-то еще, но не на полное время, кого-то опытного, кто мог бы делиться своим мнением о моей игре. Это не изменит прямо все, но мелкие детали могут быть важны.

С Ником Савиано у нас был пробный этап. Я слышала, чего он хочет от меня. Наверное, в то время это было для меня чересчур, потому что у меня и так были трудности. Возможно, все случилось в неправильное время. С Энди я работаю уже долгое время, мы знаем, в каком направлении двигаться, что нужно улучшить. Он знает меня лучше всех. Трудно одним словом объяснить, почему так случилось.

По поводу второй группы участниц, то я не особо и следила, старалась фокусироваться на своих матчах».

В полуфинале Элина Свитолина встретится с голландкой Кики Бертенс, а американка Слоан Стивенс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
По материалам: БТУ
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