На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый турнир WTA. Стивенс победила Кербер и вышла в полуфинал
Итоговый турнир WTA. Стивенс победила Кербер и вышла в полуфиналВ Сингапуре на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) завершились матчи группового этапа. 

25-летняя американка Слоан Стивенс (5), занимающая в мировом рейтинге шестое место, нанесла поражение второй ракетке мира, 30-летней немке Анжелике Кербер (1) со счетом 6:3, 6:3.

За 1 час 40 минут, проведенные на корте, Стивенс сделала пять брейков и не удержала две своих подачи. Соперницы по разу подали навылет, при этом Слоан совершила две двойные ошибки, а Анжелика – четыре. Теперь счет их личных встреч стал в пользу американки – 5:1.

Таким образом, Стивенс выиграла все три матча на групповом этапе и с первого места в Красной группе вышла в полуфинал. Кербер, потерпевшая два поражения, выйти из группы не смогла.
Напомним, первой полуфиналисткой от Красной группы стала голландка Кики Бертенс.

В полуфинале Стивенс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой, а украинка Элина Свитолина встретится с голландкой Кики Бертенс.

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц
Красная  группа
Слоан Стивенс (США, 5) - Анжелика Кербер (Германия, 1) – 6:3, 6:3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Итоговый турнир WTA. Кики Бертенс в трех сетах одолела Анжелику Кербер
Итоговый турнир WTA. Слоан Стивенс одержала вторую победу, обыграв Кики Бертенс
Итоговый турнир WTA. Осака снялась по ходу матча с Бертенс
Итоговый турнир WTA. Слоан Стивенс победила Наоми Осаку
Итоговый турнир WTA. Кебер одержала третью победу, обыграв Кис, и вышла в полуфинал
Майами. Стивенс разгромила Кербер и в 1/2 финала встретится с Азаренко
Малый итоговый турнир WTA. Слоан Стивенс снялась с матча против Барборы Стрыковой
Чарльстон. Кербер не смогла доиграть матч &#189; финала против Стивенс
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Бажин: Благодарю родителей Осаки, что воспитали чемпионку и доверили ее мне
Элина Свитолина: На мне было много давления и на Возняцки тоже
Итоговый турнир WTA. Стивенс победила Кербер и вышла в полуфинал
Итоговый турнир WTA. Осака снялась по ходу матча с Бертенс
Итоговый турнир WTA. Победа Свитолиной над Возняцки: видеообзор матча

Последние новости спорта

20:15 Формула-1. Гран-при Мексики. Ферстаппен — лучший в первой сессии свободных заездов 81 | Формула-1

17:46 Бажин: Благодарю родителей Осаки, что воспитали чемпионку и доверили ее мне 109 | Теннис

17:29 Элина Свитолина: На мне было много давления и на Возняцки тоже 140 | Теннис

16:57 Итоговый турнир WTA. Стивенс победила Кербер и вышла в полуфинал 112 | Теннис

16:38 Завершающий тренировочный сбор для сборных Украины по биатлону начнется 1 ноября 82 | Биатлон

16:24 Хирн: Уайлдер делал все, чтобы избежать боев с Кличко и Поветкиным 106 | Бокс

16:04 Гвоздик: Для Усика бой против Белью будет тяжелее, чем с Гассиевым 87 | Бокс

15:48 Алонсо: Я ухожу потому, что в Формуле-1 сделал все, что хотел 81 | Формула-1

14:59 Женская сборная Украины по борьбе завоевала три медали на ЧМ в Венгрии 132 | Борьба / Главные новости спорта

12:37 Льюис Хэмилтон о сражении за титул и своем будущем 111 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Деревянченко vs Джейкобс: финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку в ходе пресс-тура (Фото, Видео)

Церемония открытия 56-го конгресса WBC в Киеве (Фото)

Леннокс Льюис vs Виталий Кличко-2: Face to Face! (Фото)

Усик и Белью на пресс-конференции в Манчестере (Фото)

Победа Джошуа над Поветкиным в фотографиях

Александр Усик – Тони Белью: первая дуэль взглядов (Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Аллей-уп Михайлюка на Макги - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Итоговый турнир WTA. Победа Свитолиной над Возняцки: видеообзор матча

НБА. Данк Бобби Портиса возглавляет Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Мощный данк Грифина – в Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 22 октября (Видео)

Леброн Джеймс смазал 2 штрафных и не реализовал бросок на последних секундах овертайма (+Видео)

НБА. Данк Уэстбрука и блок-шот Эрнангомеса – в топ-5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Женская сборная Украины по борьбе завоевала три медали на ЧМ в Венгрии
Алла Черкасова – чемпионка мира по борьбе в категории до 68 кг (+Видео)
Итоговый турнир WTA. Свитолина обыграла Возняцки и вышла в полуфинал
Итоговый турнир WTA. Элина Свитолина взяла верх над Каролиной Плишковой
Юлия Елистратова – победительница этапа КМ по триатлону в Эквадоре


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2018 (363)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги