Итоговый турнир WTA. Осака снялась по ходу матча с Бертенс

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц

В Сингапуре на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи группового этапа.26-летняя голландка(8), занимающая в мировом рейтинге девятое место, вышла в полуфинал. Её соперница по матчу третьего тура в Красной группе четвертая ракетка мира, 21-летняя японка, отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет 3:6. Причиной отказа стала травма ноги.Теннисистки провели на корте 35 минут. За это время Бертенс сделала два брейка, в то время как Осака не заработала ни одного брейк-пойнта. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Кики избежала двойных ошибок, а Наоми ошиблась дважды. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Таким образом, у Бертенс две победы в трех матчах, а Осака проиграла все три матча.Сегодня позднее в рамках Красной группы встретятся немка Анжелика Кербер (1) и американка Слоан Стивенс (5).Кики Бертенс (Нидерланды, 8) – Наоми Осака (Япония, 3) – 6:3 Rt