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Итоговый турнир WTA. Осака снялась по ходу матча с Бертенс
Итоговый турнир WTA. Осака снялась по ходу матча с БертенсВ Сингапуре на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи группового этапа. 

26-летняя голландка Кики Бертенс (8), занимающая в мировом рейтинге девятое место, вышла в полуфинал. Её соперница по матчу третьего тура в Красной группе четвертая ракетка мира, 21-летняя японка Наоми Осака (3), отказалась от продолжения борьбы, проиграв первый сет 3:6. Причиной отказа стала травма ноги. 

Теннисистки провели на корте 35 минут. За это время Бертенс сделала два брейка, в то время как Осака не заработала ни одного брейк-пойнта. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Кики избежала двойных ошибок, а Наоми ошиблась дважды. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Таким образом, у Бертенс две победы в трех матчах, а Осака проиграла все три матча.

Сегодня позднее в рамках Красной группы встретятся немка Анжелика Кербер (1) и американка Слоан Стивенс (5).

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц
Красная  группа
Кики Бертенс (Нидерланды, 8) – Наоми Осака (Япония, 3) –  6:3 Rt
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