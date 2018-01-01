Итоговый турнир WTA. Свитолина обыграла Возняцки и вышла в полуфинал

В Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи группового этапа.



24-летняя украинка Элина Свитолина (6), занимающая в мировом рейтинге седьмое место, в напряженном поединке переиграла в трех сетах действующую чемпионку турнира, третью ракетку мира 28-летнюю датчанку Каролин Возняцки (2) со счетом 5:7, 7:5, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 35 минут. За это время Свитолина выиграла четыре гейма на подаче Возняцки и проиграла три на своей. На счету Элины три эйса и две двойные ошибки, а Каролин выполнила четыре эйса и избежала ошибок на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу украинки – 4:1.



Таким образом, Свитолина одержала три победы в трех встречах и с первого места в Белой Группе вышла в полуфинал турнира. Второй полуфиналисткой стала чешка



Полуфиналистки от Красной группы определятся завтра, 26 октября.



Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц

Белая группа

Элина Свитолина (Украина, 6) – Каролин Возняцки (Дания, 2) – 5:7, 7:5, 6:3 В Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи группового этапа.24-летняя украинка(6), занимающая в мировом рейтинге седьмое место, в напряженном поединке переиграла в трех сетах действующую чемпионку турнира, третью ракетку мира 28-летнюю датчанку(2) со счетом 5:7, 7:5, 6:3.Поединок продолжался 2 часа 35 минут. За это время Свитолина выиграла четыре гейма на подаче Возняцки и проиграла три на своей. На счету Элины три эйса и две двойные ошибки, а Каролин выполнила четыре эйса и избежала ошибок на подаче. Теперь счет их личных встреч стал в пользу украинки – 4:1.Таким образом, Свитолина одержала три победы в трех встречах и с первого места в Белой Группе вышла в полуфинал турнира. Второй полуфиналисткой стала чешка Каролина Плишкова , у которой две победы и одно поражение.Полуфиналистки от Красной группы определятся завтра, 26 октября.Элина Свитолина (Украина, 6) – Каролин Возняцки (Дания, 2) – 5:7, 7:5, 6:3