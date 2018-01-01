Итоговый турнир WTA. Слоан Стивенс одержала вторую победу, обыграв Кики Бертенс

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц

В Сингапуре на Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи группового этапа.Шестая ракетка мира, 25-летняяю американка(5) переиграла в трех сетах 26-летнюю голландку(8), занимающую в мировом рейтинге девятое место, со счетом 7:6(4), 2:6, 6:3.За 2 часа 20 минут, проведенные на корте, теннисистки взяли по семь подач друг друга. Победительница ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче, а Бертенс выполнила два эйса и совершила восемь двойных ошибок. Это была вторая победа американки в двух встречах с голландкой.Таким образом, после двух туров Стивенс имеет в активе две победы, Бертенс и Анжелика Кербер по одной победе и одному поражению, а Наоми Осака проиграла оба матча.В третьем туре Стивенс сыграет с Кербер, а Бертенс встретится с Осакой. Матчи состоятся 26 октября.Слоан Стивенс (США, 5) - Кики Бертенс (Нидерланды, 8) – 7:6(4), 2:6, 6:3