Итоговый турнир WTA. Анжелика Кербер за три часа обыграла Наоми Осаку

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц

В Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи групового этапа.Вторая ракетка мира, 30-летняя немка(1) одолела в трех сетах 21-летнюю японку(3), занимающую в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:4, 5:7, 6:4.За 3 часа игрового времени Кербер выиграла шесть геймов на подаче Осаки и проиграла пять на своей. Анжелика выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки, а Наоми шесть раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу немки.Таким образом, после двух туров у Кербер одна победа и одно поражение, Осака проиграла оба матча.Анжелика Кербер (Германия, 1) – Наоми Осака (Япония, 3) – 6:4, 5:7, 6:4