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Итоговый турнир WTA. Анжелика Кербер за три часа обыграла Наоми Осаку
Итоговый турнир WTA. Анжелика Кербер за три часа обыграла Наоми ОсакуВ Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи групового этапа.

Вторая ракетка мира, 30-летняя немка Анжелика Кербер (1) одолела в трех сетах 21-летнюю японку Наоми Осаку (3), занимающую в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:4, 5:7, 6:4.

За 3 часа игрового времени Кербер выиграла шесть геймов на подаче Осаки и проиграла пять на своей. Анжелика выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки, а Наоми шесть раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 4:1 в пользу немки.

Таким образом, после двух туров у Кербер одна победа и одно поражение,  Осака проиграла оба матча.

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц
Красная  группа
Анжелика Кербер (Германия, 1) – Наоми Осака (Япония, 3) – 6:4, 5:7, 6:4
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