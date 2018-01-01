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Свитолина: В 2017 году я прибыла в Сингапур уверенной в себе, теперь было не так
Свитолина: В 2017 году я прибыла в Сингапур уверенной в себе, теперь было не такУкраинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от матча с датчанкой Каролиной Возняцки в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Встреча состоится 25 октября.

«На корте будет упорная борьба. Здесь вообще лёгких матчей быть не может. Ты восстанавливаешься, тренируешься и вновь должна сражаться», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Элина также поделилась впечатлениями от третьего гейма первого сета победного матча с чешкой Каролиной Плишковой. Он длился более 15 минут, в итоге Элина смогла удержать свою подачу. Свитолина выиграла матч со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

«Третий гейм мы играли более 15 минут. Я думала, сколько ещё он будет продолжаться? Это был очень тяжёлый гейм. В начале матча мы обе с трудом справлялись с нервами и упускали свои шансы. Выигрыш того гейма придал мне уверенности.

За последние годы я изменила свой менталитет и много работала над движением по корту. Это принесло результат. В прошлом году я приехала на Итоговый чемпионат с уверенностью в своих силах. Сейчас всё было не так, потому что вторая часть сезона в этом году для меня получилась не такой удачной, как в предыдущем. Это две разные ситуации. Думаю, это испытание для меня», — сказала Свитолина.

Украинка возглавляет Белую группу, одержав две победы в двух матчах. У Каролины Плишковой и Каролин Возняцки по одной победе и одному поражению, а Петра Квитова проиграла оба матча.
По материалам: Чемпионат.com
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