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Федерер приступил в защите титула на турнире в Базеле
Федерер приступил в защите титула на турнире в БазелеВ Базеле (Швейцария) на турнире ATP500 - Swiss Indoors Basel с призовым фондом €1,984,420 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 37-летний швейцарец Роджер Федерер (1) в трех сетах одолел 26-летнего серба Филипа Краиновича, занимающего в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:2, 4:6, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 9 минут. По ходу встречи у соперников было по 14 брейк-пойнтов, из которых Федерер реализовал шесть, а Краинович – четыре. На счету Роджера десять эйсов и шесть двойных ошибок, а его соперник три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Это была вторая победа швейцарца в двух встречах с сербом.

За выход в четвертьфинал турнира Федерер сыграет с немцем Яном-Ленардом Штруффом, который был сильнее австралийца Джона Миллмана – 7:6)3), 6:2.

Теннис. ATP500 - Swiss Indoors Basel. Базель (Швейцария). Хард. Призовой фонд €1,984,420. Одиночный разряд. 32 участника.
Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Филип Краинович (Сербия) – 6:2, 4:6, 6:4
Ян-Ленард Штруфф (Германия) – Джон Миллман (Австралия) – 7:6(3), 6:2
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