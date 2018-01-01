Итоговый турнир WTA. Элина Свитолина взяла верх над Каролиной Плишковой

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц

В Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи группового этапа.Седьмая ракетка мира 24-летняя украинка(6) переиграла в трех сетах 26-летнюю чешку, занимающую в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 6:3, 2:6, 6:3.За 1 час 54 минуты, проведенные на корте Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На счету Элины восемь эйсов и две двойные ошибки, а Каролина шесть раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается чешка – 5:3.Таким образом, Свитолина одержала две победы и возглавляет Белую группу. У Плишковой и Каролин Возняцки по одной победе и одному поражению, а Петра Квитова проиграла оба матча.Заключительный матч в рамках группового этапа Свитолина проведет против Возняцки 25 октября.Элина Свитолина (Украина, 6) – Каролина Плишкова (Чехия, 7) - 6:3, 2:6, 6:3