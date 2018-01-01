Итоговый турнир WTA. Каролин Возняцки обыграла Петру Квитову

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц

В Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи в Белой группе.Действующая чемпионка турнира, третья ракетка мира 28-летняя датчанка(2) обыграла свою ровесницу из Чехии(4), занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счетом 7:5, 3:6, 6:2.Теннисистки играли 2 часа 19 минут. За это время Возняцки реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, Квитова – пять из 13-ти. Каролин выполнила три эйса и избежала двойных ошибок, а Петра два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Квитова остается лидером их личного противостояния 8:6.Таким образом, у Возняцки одна победа и одно поражение, у Квитовой - два поражения.Каролин Возняцки (Дания, 2) - Петра Квитова (Чехия, 4) – 7:5, 3:6, 6:2