Эндрю Беттлс: Свитолина почувствовала облегчение, что попала в Сингапур

Британский специалист Эндрю Беттлс из команды Элины Свитолиной пообщался с журналистами во время WTA Finals.- Думаю, у неё немного кружилась голова. Мы тренировались сегодня днём. Она была в порядке.- Я думаю, что это хорошо, мне нравится. Это дает нам больше взаимодействия. На мой взгляд, было бы здорово иметь какое-то постоянство, потому что есть разница между турнирами Большого Шлема и турнирами WTA. Ты можешь выходить к игроку в WTA-туре, а потом, когда вы едете на мэйджоры, самые крупные соревнования, у тебя будто немного связаны руки в этом плане. Поэтому возникают трудности.- Когда мы работали с Тьерри Асьоном, то я был своего рода ассистент. Те недели, когда он был с нами, он был главным. Я как бы отступал на второй план. Это занимало где-то 15-20 недель, в итоге я многое делал самостоятельно.Сейчас, когда есть только я, как и в прошлом сезоне в Сингапуре, это делать проще. Нет особой разницы, быть тренером или ассистентом. Когда Тьерри был рядом, мы старались делать все так же, потому что у Элины и так было много успехов. Я общался с ней перед игрой, у Тьерри была своя часть в этом процессе. Иногда нужно уметь находить баланс, когда работаешь с разными людьми, но у нас отличные отношения. На данный момент все работает здорово.- Мне кажется, она все равно была на пути к этому в любом случае. Она была юной, поэтому еще развивалась. С каждым годом Элина становится более зрелой. Думаю, самое главное, что нам удалось привнести как команде, это сделать ее игру чуть более агрессивной, чуть более комфортной, когда она может выходить вперед и брать на себя инициативу. И она всегда была невероятной, бегающей, играющей в защите, борющейся, это своего рода её база. К ней прибавилось то, что она рано отвечает по мячу, чуть больше выходит к сетке, после первой подачи держит инициативу, все это определило эту большую разницу.- Думаю, это всегда трудно, особенно когда ты совершаешь такие долгие путешествия, потому что фокусируешься именно на теннисе. Поэтому трудно привнести в это какую-то работу над физической формой. Но в прошлом году было так же. По-моему, так происходит у каждого игрока.- В прошлом году всё развивалось по другому сценарию. В прошлом году у неё был отличный сезон. Она однозначно была одной из фавориток турнира. И она проиграла первые матчи, что стало немного шоком, потому что никто этого на самом деле не ожидал. Поэтому отличный первый матч в этом году стал приятным изменением по сравнению с прошлым годом.В плане того, что не заслуживает, то это же простая математика, не так ли, с января и до конца? Поэтому я не думаю, что это играет какую-то роль. Приятно было, что в последние дни она почувствовала облегчение, потому что мы до среды эти пару недель находились в неведении. Мы все постоянно проверяли, а неделя в Москве даже не зависела от нас. Поэтому на этот раз она сыграла как бы немного без давления. Когда ситуация не в твоих руках, то ты боишься самого плохого, что ты не пройдешь дальше? После того, как мы узнали, что она прошла, она может с облегчением просто выходить на корт и играть. Думаю, что-то из этого вы увидели в первом матче.- Да, мы много об этом говорили, но, мне кажется пока так и не нашли идеальный ответ. Мы все еще стараемся разобраться. Думаю, в ситуации со Шлемами или даже Итоговым турниром, есть просто чуть больше времени, когда ты все обдумываешь, потому что есть день перерыва между матчами. В свою очередь на других турнирах ты играешь день за днем. Просто нужно стараться относиться к каждому турниру одинаково. Потому что ты ведь играешь как бы в том же формате, в этом весь смысл, но это не так. Мы все еще работаем над тем, чтобы найти эту правильную, волшебную формулу.Сегодня, 23 октября, Элина Свитолина сыграет во втором раунде группового этапа WTA Finals против чешки Каролины Плишковой.