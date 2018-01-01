Итоговый турнир WTA. Кики Бертенс в трех сетах одолела Анжелику Кербер

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц

Сегодня, 22 октября, в Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи в Красной группе.26-летняя голландка(8), занимающая в мировом рейтинге девятое место, нанесла поражение второй ракетке мира, 30-летней немке(1) со счетом 1:6, 6:3, 6:4.Теннисистки играли ровно 2 часа. За это время соперницы взяли по шесть подач друг друга. На счету победительницы пять эйсов и 12 двойных ошибок, а Кербер ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе голландка сравняла счет по личным встречам с немкой – 2:2.Таким образом, Бертенс вместе с американкой Слоан Стивенс делят лидерство в Красной группе.24 октября Бертенс встретится с японкой Наоми Осакой (3), а Кербер сыграет против американки Слоан Стивенс (5).Кики Бертенс (Нидерланды, 8) - Анжелика Кербер (Германия, 1) – 1:6, 6:3, 6:4