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Итоговый турнир WTA. Кики Бертенс в трех сетах одолела Анжелику Кербер
Итоговый турнир WTA. Кики Бертенс в трех сетах одолела Анжелику КерберСегодня, 22 октября, в Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи в Красной группе. 

26-летняя голландка Кики Бертенс (8), занимающая в мировом рейтинге девятое место, нанесла поражение второй ракетке мира, 30-летней немке Анжелике Кербер (1) со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Теннисистки играли ровно 2 часа. За это время соперницы взяли по шесть подач друг друга. На счету победительницы пять эйсов и 12 двойных ошибок, а Кербер ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе голландка сравняла счет по личным встречам с немкой – 2:2.

Таким образом, Бертенс вместе с американкой Слоан Стивенс делят лидерство в Красной группе.

24 октября Бертенс встретится с японкой Наоми Осакой (3), а Кербер сыграет против американки Слоан Стивенс (5).

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц
Красная  группа
Кики Бертенс (Нидерланды, 8) - Анжелика Кербер (Германия, 1) – 1:6, 6:3, 6:4
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