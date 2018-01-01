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Петра Квитова: Свитолина не подарила мне ни единого очка
Петра Квитова: Свитолина не подарила мне ни единого очкаЧешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала своё поражение от украинки Элины Свитолиной на старте группового этапа Итогового турнира WTA в Сингапуре.

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«У меня не всегда получались удары с форхенда. Иногда всё было отлично, в другие моменты - просто ужасно. Элина заставляла меня выполнять множество ударов, но мне далеко не всегда удавалось с ними справиться.

На тренировке мне показалось, что корт более медленный. Свитолиной удавалось вернуть мне почти все мячи, хотя подача у меня шла хорошо. Я была удивлена. 

Моя соперница лучше подавала в сложных ситуациях и вообще действовала стабильнее. Я не слишком здорово играла на приёме, а она не подарила мне ни единого очка».

Следующий матч Квитова проведет против действующей чемпионки Итогового турнира WTA датчанки Каролин Возняцки, а Свитолина встретится с чешкой Каролиной Плишковой.
По материалам: GoTennis.ru
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