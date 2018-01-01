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Мария Шарапова потеряет миллионы
Мария Шарапова потеряет миллионыАмериканская компания Nike не будет заключать новый спонсорский контракт с российской теннисисткой Марией Шараповой. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Nike откажется от идеи продления соглашения, которое истекает в конце 2018 года. По контракту с компанией теннисистка получает около 11 миллионов евро в год, что является самым крупным контрактом для женщин в спорте. Кроме того, сотрудничество с американским брендом позволило Шараповой стать самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.

Шарапова рассчитывает, что после окончания сотрудничества с Nike контракт с ней подпишет немецкая компания Adidas.
Россиянка работала с Nike на протяжении 20 лет. В 2016-м, после того как Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония, компания приостановила сотрудничество со спортсменкой. Спустя несколько месяцев, когда расследование ее допинг-случая завершилось, Nike возобновил сотрудничество с россиянкой.

17 сентября Шарапова досрочно завершила сезон-2018, ставший для россиянки первым после дисквалификации. Теннисистка должна вернуться на корт в начале 2019-го. По итогам текущего сезона, Шарапова вернулась в топ-25. Она приняла участие в 11 турнирах.
По материалам: lenta.ru
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