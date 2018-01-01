Итоговый турнир WTA. Победа Свитолиной над Квитовой: Обзор матча (Видео)

Сегодня, 16:50 5 | Теннис / Видео

Элина Свитолина стартовала с победы над чешкой Петрой Квитовой со счетом



Следующей соперницей украинки будет действующая чемпионка турнира датчанка Каролин Возняцки, которая на старте потерпела



На Итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре украинкастартовала с победы над чешкойсо счетом 6:3, 6:3 Следующей соперницей украинки будет действующая чемпионка турнира датчанка Каролин Возняцки, которая на старте потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой. Матч состоится 23 октября.