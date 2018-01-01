Итоговый турнир WTA. Каролина Плишкова победила Каролин Возняцки

Сегодня, 16:33 11 | Теннис

Сегодня, 21 октября, в Сингапуре проходит первый день Итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $7 000 000.



Во втором матче игрового дня 26-летняя чешка Каролина Плишкова нанесла поражение действующей чемпионке, третьей ракетке мира 28-летней датчанке Каролин Возняцки со счетом 6:2, 6:4.



Матч продолжался 1 час 32 минуты. По ходу встречи у соперниц было по 10 брейк-пойнтов, из которых Плишкова реализовала три, а Возняки – ни одного. На счету победительницы четыре эйса и одна двойная ошибка, а датчанка три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Возняцки – 6:4.



Напомним, в первом матче украинка



Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. 21 октября

Белая группа

Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Каролин Возняцки (Дания, 2) – 6:2, 6:4 Сегодня, 21 октября, в Сингапуре проходит первый день Итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $7 000 000.Во втором матче игрового дня 26-летняя чешкананесла поражение действующей чемпионке, третьей ракетке мира 28-летней датчанкесо счетом 6:2, 6:4.Матч продолжался 1 час 32 минуты. По ходу встречи у соперниц было по 10 брейк-пойнтов, из которых Плишкова реализовала три, а Возняки – ни одного. На счету победительницы четыре эйса и одна двойная ошибка, а датчанка три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Возняцки – 6:4.Напомним, в первом матче украинка Элина Свитолина обыграла чешку Петру Квитову . Таким образом, в Белой группе Плишкова и Свитолина делят первое место.Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Каролин Возняцки (Дания, 2) – 6:2, 6:4