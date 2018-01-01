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Итоговый турнир WTA. Каролина Плишкова победила Каролин Возняцки
Итоговый турнир WTA. Каролина Плишкова победила Каролин ВозняцкиСегодня, 21 октября, в Сингапуре проходит первый день Итогового чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $7 000 000. 

Во втором матче игрового дня 26-летняя чешка Каролина Плишкова нанесла поражение действующей чемпионке, третьей ракетке мира 28-летней датчанке Каролин Возняцки со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. По ходу встречи у соперниц было по 10 брейк-пойнтов, из которых Плишкова реализовала три, а Возняки – ни одного. На счету победительницы четыре эйса и одна двойная ошибка, а датчанка три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается Возняцки – 6:4.

Напомним, в первом матче украинка Элина Свитолина обыграла чешку Петру Квитову. Таким образом, в Белой группе  Плишкова и Свитолина делят первое место.

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. 21 октября
Белая группа
Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Каролин Возняцки (Дания, 2) – 6:2, 6:4
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