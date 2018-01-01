Итоговый турнир WTA. Свитолина стартовала с победы над Квитовой

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еннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. 21 октября

Сегодня, 21 октября, в Сингапуре стартовал Итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $7 000 000. C 2014 года турнир проходит в Сингапуре на крытых хардовых кортах.Действующая чемпионка – Каролин Возняцки (Дания)В этом году в турнире не принимает участие из-за проблем с позвоночником первая ракетка мира румынка Симона Халеп.Анжелик Кербер (Германия, 1), Наоми Осака (Япония, 3), Слоан Стивен (США, 5)с и Кики Бертенс (Нидерланды, 8)Каролин Возняцки (Дания, 2), Петра Квитова (Чехия, 4),(Украина, 6) и Каролина Плишкова (Чехия, 7)В матче-открытии Итогового чемпионата седьмой номер мирового рейтинга, 24-летняя украинкананесла поражение пятой ракетке мира, 28-летней чешкесо счетом 6:3, 6:3.За 1 час 28 минут, проведенные на корте, Свитолина взяла четыре подачи Квитовой и не удержала одну свою. Соперницы выполнили по три эйса, при этом Элина допустила одну двойную ошибку, а Петра – семь. В их личном противостоянии чешка остается лидером – 7:2.Во втором матче игрового дня сыграют Каролин Возняцки (Дания, 2) и Каролина Плишкова (Чехия, 7).Элина Свитолина (Украина, 6) - Петра Квитова (Чехия, 4) – 6:3, 6:3