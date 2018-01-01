Дарья Касаткина стала победительницей турнира «ВТБ Кубок Кремля»

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ 932 866 в одиночном разряде состоялся финальный матч.14-я ракетка мира, 21-летняя россиянка(6) обыграла в трех сетах 24-летнююиз Туниса, занимающую в мировом рейтинге 101-е место, со счетом 2:6, 7:6(3), 6:4.За 2 часа 2 минуты игрового времени Касаткина выиграла семь геймов на приеме и проиграла восемь на своей подаче. На счету россиянки один эйс и пять двойных ошибок, а Жабер четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была вторая победа Касаткиной в двух встречах с Жабер.За победу на турнире в Москве Касаткина получит 470 рейтинговых очков и $162,010 призовых.