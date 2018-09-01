Люксембург. Ястремская – Бенчич: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 11:10 0 | Теннис / Видео

Даяна Ястремская в тяжелейшем матче боролась до конца, но все же уступила швейцарке Белинде Бенчич. Поединок продолжался 2 часа 21 минуту и завершился в пользу швейцарки со счетом



В Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open 18-летняя украинcкая теннисисткав тяжелейшем матче боролась до конца, но все же уступила швейцарке. Поединок продолжался 2 часа 21 минуту и завершился в пользу швейцарки со счетом 6:2, 3:6, 7:6(5)